Елена Синица Жительница Прикамья продала несуществующие товары на сумму свыше полумиллиона Женщину обвиняют в 56 преступлениях Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае завершено предварительное расследование уголовного дела. Местную 32-летнюю жительницу обвиняют в 56 преступлениях, связанных с мошенничеством. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

В течение 2020-2022 годов женщина была администратором одной из групп в соцсети. Там она под псевдонимом размещала объявления о продаже различных товаров. В действительности у нее их не было.





В ходе общения с пользователями она убеждала их передать товар после перевода средств на её карту. Жители переводили деньги, но оставались без товара. В результате причиненный ущерб оценивается на сумму более полумиллиона рублей.





Помимо этого выяснилось, что женщина похитила деньги со счета свекрови, оформив на ее имя микрозайм на сумму более 12 тысяч рублей.





Сейчас материалы уголовного дела переданы в суд.

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