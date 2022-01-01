Елена Синица В Пермском крае в ночь на понедельник существенно усилятся морозы Ожидается морозная и малооблачная погода Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным пермских синоптиков, в ночь на 28 ноября в регионе существенно усилятся морозы. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ.

По прогнозам синоптиков, ожидается морозная и малооблачная погода. Температура воздуха опустится до -18…-23 градусов. Местами ожидается похолодание до -27 градусов. Конкретно в Перми ночью температура воздуха составит -20 градусов.





Также сообщается, что до середины следующей недели прогнозируется аномально высокое атмосферное давление. Из-за этого метеочувствительные люди могут испытывать недомогание.

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