Елена Синица Пермяки могут лишиться своих иномарок из-за «тепловых» долгов Автомобили могут реализовать на торгах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Свердловском районе Перми судебные приставы провели очередной рейд по взысканию долгов за отопление и электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

По итогам рейда были арестованы автомобили двух должников. Машины Ford Focus и Chevrolet Lanos могут быть реализованы на торгах в счет погашения задолженности, говорят в ведомстве.





Так, в первом случае пермяк может лишиться своего авто из-за долга в размере 64 тысячи рублей, во втором сумма задолженности значительно выше — 183 тысячи рублей. Сейчас автомобили находятся на спецстоянке, но у должников еще есть время закрыть долги и вернуть своё имущество.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.