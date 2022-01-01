Елена Синица В Кудымкаре произошёл пожар в жилом доме Происшествие случилось на ул.Строителей Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Ночью 26 ноября в Кудымкаре Пермского края произошёл пожар в жилом двухэтажном 12-ти квартирном доме на ул.Строителей. Об этом сообщает краевое МЧС.

Поясняется, что пожар возник в квартире на втором этаже, площадь горения приблизительно составила 4 кв.м.





Специалисты ведомства с помощью трехколенной лестницы спасли 63-летнюю женщину. До приезда пожарных самостоятельно эвакуировались семь человек. В результате пожара пострадавших и погибших нет.





К месту происшествия выезжали 16 человек личного состава и пять единиц техники.





Ранее «Новый компаньон» сообщал , что в Перми автомобиль врезался в витрину винного магазина.

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