Елена Синица
В Кудымкаре произошёл пожар в жилом доме
Происшествие случилось на ул.Строителей
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Ночью 26 ноября в Кудымкаре Пермского края произошёл пожар в жилом двухэтажном 12-ти квартирном доме на ул.Строителей. Об этом сообщает краевое МЧС.
Поясняется, что пожар возник в квартире на втором этаже, площадь горения приблизительно составила 4 кв.м.
Специалисты ведомства с помощью трехколенной лестницы спасли 63-летнюю женщину. До приезда пожарных самостоятельно эвакуировались семь человек. В результате пожара пострадавших и погибших нет.
К месту происшествия выезжали 16 человек личного состава и пять единиц техники.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Перми автомобиль врезался в витрину винного магазина.
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