Елена Синица
В Перми автомобиль врезался в витрину винного магазина
Информации о пострадавших на данный момент нет
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В Перми вечером 26 ноября автомобиль врезался в витрину магазина грузинских вин «Марани» (ул.Горького, 58). Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
«Там бордюр на трамвайных, из-за него всех в одном месте разворачивает резко», — написал один из жителей в комментариях паблика «Мой город — Пермь» соцсети «Вконтакте».
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Другие пользователи также отмечают, что на этом участке разворачивает в большей или меньшей степени всех, особенно на обледеневшем бордюре.
На данный момент информации о пострадавших нет.
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