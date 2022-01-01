Елена Синица В Перми автомобиль врезался в витрину винного магазина Информации о пострадавших на данный момент нет Поделиться Твитнуть

фото: ИД "Новый компаньон"

В Перми вечером 26 ноября автомобиль врезался в витрину магазина грузинских вин «Марани» (ул.Горького, 58). Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

«Там бордюр на трамвайных, из-за него всех в одном месте разворачивает резко», — написал один из жителей в комментариях паблика «Мой город — Пермь» соцсети «Вконтакте».

.

Другие пользователи также отмечают, что на этом участке разворачивает в большей или меньшей степени всех, особенно на обледеневшем бордюре.

Фото: ИД "Новый компаньон"





На данный момент информации о пострадавших нет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.