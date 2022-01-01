Елена Синица В начале декабря без холодной воды останутся десятки домов Перми Причина — планово-ремонтные и аварийно-восстановительные работы Поделиться Твитнуть

В начале декабря в Перми вновь запланированы отключения холодного водоснабжения. Причина — планово-ремонтные и аварийно-восстановительные работы. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».

Так, 4 декабря с 10:00 до 19:00 отключение запланировано по адресам: ул.Водозаборная, 1, 3, Павловский 1-Й, 2, 2А, 4. Затем с 10:00 8 декабря до 10:00 9 декабря холодную воду отключат в домах на улицах Генкеля, 9, Ленина, 89, 89б, Сергея Данщина, 19.





Также будут отключения 9 декабря с 09:00 до 12:00 в домах ул.Крупской, 44, 46, 46/1, 51. Кроме этого, 12 декабря с 09:00 до 19:00 отключение состоится по адресам: ул. Грачева, 12, 14а, 25, КИМ, 13, 15, 41, 44, 46, 5, 9, Хрустальная, 11, 13, 13а, 15, 17, 7, Чехова, 2, 4, 6, 8.

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