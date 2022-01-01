Максим Артамонов В Пермском крае на пожаре в частном доме погибли двое человек Происшествие случилось вечером 25 ноября Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В результате пожара в одном из частных жилых домов по улице Маяковского в Очёре погибли двое человек, а ещё одного госпитализировали с ожогами. О происшествии сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По данным ведомства, сообщение о возгорании в жилом доме поступило 25 ноября в 18:28. На место выехали 22 человека и шесть машин.

Пожарные, прибыв на место происшествия, установили, что горит частный жилой дом и надворные постройки. Приблизительная площадь пожара составила 98 кв. м.

Полностью ликвидировать открытое горение удалось спустя полтора часа.

Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины возникновения пожара.

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