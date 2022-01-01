Максим Артамонов В Перми образовались очереди на входе в УДС «Молот» Поделиться Твитнуть

Фото: Зарина Ситдикова

Сегодня в Перми стартовал шестой этап Гран-при по фигурному катанию. Соревнования проходят в УДС «Молот». Горожане, которые пришли посмотреть выступления спортсменов, сообщают об очередях, образовавшихся на входе во дворец спорта.

По словам нашего корреспондента Зарины Ситдиковой, организаторы решили открыть только три входа на весь УДС.

Фото: Зарина Ситдикова

«Мы приехали за полчаса до начала, и обнаружили что боковые входы не работают. Примерно к 13:00 на главном входе образовались очереди. Видимо, к этому времени одномоментно пришло много пришло. Из четырёх дверей работали только три», — рассказала Зарина.

«Молот» вмещает порядка 6 тыс. зрителей. На момент начала соревнований в нём находилось около 1 тыс. человек. Возможно, горожане подойдут к 15:00, когда начнётся выступление фигуристок.

Фото: Зарина Ситдикова

Напомним, на Гран-при запланированы выступления знаменитых фигуристок страны: Аделины Петросян, Елизаветы Туктамышевой, Майи Хромых и многих других.

В программе выступления: танцы на льду, ритм-танец — 13:30; женщины, короткая программа — 15:00; пары, короткая программа — 17:15; мужчины, короткая программа — 18:35.

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