Андрей Стрельцов
Пермские фигуристы заняли второе место на пятом этапе Гран-при
Вчерашние юниоры уверенно выступают в этом году на престижных взрослых соревнованиях
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Спортсмены Пермского центра спортивной подготовки Юлия Артемьева и Алексей Брюханов стали серебряными призёрами на пятом этапе Гран-при в Самаре.
Они набрали по сумме двух программ 214,6 балла, установив личный рекорд. На первом и третьем местах известные пары из Санкт-Петербурга.
Фигуристы являются воспитанниками Павла Слюсаренко и СШОР «Старт».
Отметим, что 26 ноября в Перми стартует шестой этап Гран-при по фигурному катанию. Среди участников топовые фигуристы страны: Аделина Петросян, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых и многие другие.
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