Максим Артамонов В центре Перми чиновники пообещали снести аварийный дом на Пермской, 58 Его уберут в декабре Поделиться Твитнуть

ТГ -канал Алексея Дёмкина

Городские власти планируют в декабре этого года снести аварийный дом по улице Пермской, 58. На разваливающееся здание поступали жалобы от пермяков, поэтому его решено снести.Это этом сообщил в своём telegram-канале глава Перми Алексей Дёмкин.

По словам чиновника, соседний дом на улице Пермской, 60 также планируется демонтировать. Его снос запланирован на следующий год. Сейчас решается вопрос по выносу транзитных сетей.

С начала этого года в Перми было снесено 47 аварийных домов, в том числе дома в Мотовилихе на улице Тургенева и Соломина, а также дома в центре города на Петропавловской, 14 и Комсомольском проспекте, 89. В них жили более 1800 человек.

В 2021-м году было снесено 34 домов, а в 2020-м — 33.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.