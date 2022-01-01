Елена Синица Первый самолёт из Перми на Пхукет улетел со 100% загрузкой Рейс состоялся 24 ноября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В четверг, 24 ноября, из Перми вылетел первый самолёт на Пхукет (Таиланд). Самолёт улетел с полной загрузкой. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Большое Савино».

Как рассказали изданию «Коммерсант-Прикамье», борт самолёта был рассчитан на 336 человек.





Напомним, что совершает рейсы авиакомпания Azur Air. Время в пути — 9 часов 35 минут. При въезде в Таиланд больше не нужно предъявлять результаты ПЦР-теста, теста на антиген или сертификат о вакцинации.





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