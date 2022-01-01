Елена Синица
Первый самолёт из Перми на Пхукет улетел со 100% загрузкой
Рейс состоялся 24 ноября
Поделиться
Твитнуть
В четверг, 24 ноября, из Перми вылетел первый самолёт на Пхукет (Таиланд). Самолёт улетел с полной загрузкой. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Большое Савино».
Как рассказали изданию «Коммерсант-Прикамье», борт самолёта был рассчитан на 336 человек.
Напомним, что совершает рейсы авиакомпания Azur Air. Время в пути — 9 часов 35 минут. При въезде в Таиланд больше не нужно предъявлять результаты ПЦР-теста, теста на антиген или сертификат о вакцинации.
Ранее «Новый компаньон» также узнал, какие туристические направления сейчас пользуются особым спросом и почему.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть