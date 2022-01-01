Елена Синица Адаптируемся и отдыхаем География полётов из Перми в зимний сезон расширяется Поделиться Твитнуть

Несмотря на влияние спецоперации, число стран и городов, в которые можно улететь из Перми, растёт. Возвращаются прямые рейсы в Таиланд, Египет, Индию и другие территории. При этом цены на туры растут, но это не останавливает пермских путешественников, говорят представители турагентств. «Новый компаньон» узнал, какие направления сейчас пользуются особым спросом и почему.

Новые направления

С 30 октября 2022 года по 25 марта 2023 года в пермском аэропорту Большое Савино действует зимнее расписание.

В международной программе полётов авиакомпании Turkish Airlines и Southwind Airlines продолжат выполнение рейсов в Анталью. Авиакомпания Azur Air начнёт выполнять рейсы на турецкий курорт дважды в неделю с 23 ноября.

Авиакомпания Uzbekistan Airways сохраняет рейс в Наманган до конца сезона.

Кроме того, добавляются рейсы на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх (авиакомпания Nordwind Airlines), а также в индийский штат Гоа (авиакомпания Azur Air). В аэропорту отметили, что рейсы являются чартерными, поэтому точные даты вылетов необходимо уточнять у туроператоров.

Авиакомпания Azur Air планирует запустить прямые рейсы из Перми на остров Пхукет (Таиланд). Первый рейс запланирован на 24 ноября, полётная программа сформирована до 19 апреля 2023 года. Информации об этом в расписании пермского аэропорта пока нет.

Также авиакомпания Azur Air планирует запустить рейсы из Перми в Дубай.

Согласно расписанию, первый рейс запланирован на 22 ноября. Полётная программа рассчитана до 24 марта 2023 года. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю: по вторникам и пятницам.

Что касается внутренних рейсов, то в зимнем расписании сохранены все направления, которые были в летний период.

Новым перевозчиком на рейсах в Минеральные Воды станет «Аэрофлот». С 24 декабря авиакомпания начнёт выполнять рейсы в этот город три раза в неделю.

Также авиакомпания «Победа», базирующаяся в московском «Внуково», с ноября начнёт обслуживать часть рейсов в аэропорту «Шереметьево».

Спрос

По словам директора турагентства «Дом Солнца» Евгении Друиды, люди активно бронируют туры на новогодние праздники. Однако туристы стали более рассудительными, отмечает она.

«Клиенты понимают, что ситуация в сфере туризма уже третий год нестабильна. Внося предоплату за свой январский тур, они понимают, что деньги могут остаться на депозите, а вылет может не состояться», — пояснила Друида.

Основная доля броней приходится на Египет, Шри-Ланку, Таиланд и ОАЭ. Именно эти страны являются сейчас лидерами среди направлений для пляжного отдыха за рубежом, говорит она.

В «Доме Солнца» отмечают, что среди российских направлений уже семь лет лидером по продажам перед Новым годом является Сочи. Это объясняется тем, что стоимость отдыха (перелёт из Перми и проживание) на неделю обойдётся в 10 тыс. руб. с человека при условии бронирования отдыха на даты до 25 декабря.

Новогодние праздники — самый высокий сезон в туризме, соглашается заместитель директора туристической компании «Финист Трэвел» Екатерина Ипполитова. По её словам, многим нравится встречать Новый год на новом месте. Это могут быть как загородные базы в Пермском крае, так и пляжные курорты, добавила она.

В этом году у пермяков большой выбор с прямым перелётом: Египет, Турция, Индия (Гоа), ОАЭ, Таиланд (остров Пхукет). По России традиционно в топе Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Великий Устюг, Тюмень. В нашем крае — санатории «Красный Яр», «Ключи», «Усть-Качка», «Сосновый бор», «Лесная поляна», «Демидково», говорит Ипполитова.

Сейчас спрос сместился на российские направления, говорит менеджер по туризму SKO Travel Юлия Пьянкова. Например, многие интересуются экскурсионными направлениями в Москву, Санкт-Петербург и Казань. Что касается глубины бронирования, то есть клиенты, которые бронируют туры уже на весну и даже на осень. Это связано в первую очередь с тем, что люди заранее знают даты своих отпусков.

Спрос есть, но туристические агентства в подвешенном состоянии, отметила директор турфирмы Azur Travel Екатерина Леушканова. Дело в том, что по части направлений информация о расписании есть только до начала декабря.

При этом, по её словам, глубина бронирования достигает января. Особое внимание со стороны клиентов имеют Индия и Таиланд, чуть меньше интерес к Египту, говорит она. Из российских направлений людей особенно привлекают Сочи, Владикавказ и Калининград, отмечает Екатерина Леушканова.

Стоимость

Цены на отдых поменялись во всём мире, что связано с инфляционными процессами и колебаниями курсов доллара и евро. Если говорить о внутреннем туризме, то стоимость растёт вслед за общими тенденциями рынка, отмечает Ипполитова. В среднем же в зависимости от направления цены выросли от 15 до 25%, говорит она.

Цены на международные направления, безусловно, выросли, поддерживает коллег Екатерина Леушканова. В первую очередь на этом сказалась необходимость перестраивания маршрутов. Также сказывается и серьёзный рост инфляции в некоторых странах. По России же ощутимых ценовых изменений Леушканова не заметила.

Самые высокие цены традиционно на новогодние туры. Повышение цен составляет до 30% от обычной стоимости, говорит Евгения Друида. Например, поездка в ОАЭ в декабре обойдётся в 180 тыс. руб. на двоих (отель пять звёзд, питание — завтрак и ужин), а в новогодние праздники — в 290 тыс. руб.

Изменился ли путешественник

Несмотря на высокие цены, люди, которые привыкли уезжать на новогодние праздники, всё равно это сделают, отмечают эксперты. Если говорить о поведенческой модели людей, то по сравнению с прошлым годом она не изменилась. В прошлом году у людей была тревожность из-за коронавирусных ограничений, в текущем — из-за специальной военной операции.

При этом Екатерина Леушканова отмечает, что путешественник в этом году будет совсем другим, хотя бы в силу того, что открылось много новых направлений.

«Конечно же, будет по-другому, столько направлений появилось, причём с вылетом из Перми. Но на крайний случай варианты с вылетом из Москвы тоже никто не отменял», — заключила она.

В последние годы каждый сезон отличается от предыдущих и набором предложений, и стоимостью туров, и курсами национальных валют, и активностью туристов, говорит Екатерина Ипполитова.

«Главная задача — своевременно адаптироваться к новой реальности, чтобы сохранить возможность отдыхать и получать положительные эмоции. Выбор для этого огромный — и в нашей стране, и в тёплых странах», — резюмировала она.

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