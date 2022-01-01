Елена Синица
В Пермском крае снижается реальная зарплата
Показатель упал на 3,2%
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В Пермском крае номинальная среднемесячная заработная плата с января по сентябрь составила 49 649 руб. Об этом сообщает Пермьстат.
Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то этот показатель вырос на 11,8%. Однако реальная зарплата упала на 3,2%.
Самым высоким заработком в Пермском крае обладают специалисты в области информации и связи — 74,8 тыс. руб. Чуть меньше зарабатывают сотрудники в сфере добычи полезных ископаемых — 72,4 тыс. руб.
Меньше других зарабатывают представители сферы гостиниц и предприятий общественного питания — 30,3 тыс. руб.
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