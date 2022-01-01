Максим Артамонов В Перми школьница провалилась в колодец Она успела зацепиться за его края Поделиться Твитнуть

В Перми девятилетняя школьница Милослава Гилёва упала в колодец, когда переходила с тротуара на обочину. Девочка не заметила яму и провалилась под землю, но успела схватиться руками за края ямы. Об этом сообщает ТК ВЕТТА.

Инцидент произошёл напротив ЖК «Авиатор». По словам девочки, она шла по улице, увидела плакат на заборе и решила подойти к нему. Сначала она не поняла, куда упала, но успела ухватиться руками за снег, а «потом нащупала ногой бугорок, встала на него и вылезла». Выбраться ей помогла подруга.

Жители близлежащих домов рассказали, что в августе недалеко от провала ремонтировали теплотрассу. В мэрии сказали, что установят в этом месте временное ограждение.

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