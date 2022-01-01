Елена Синица Краевой Роспотребнадзор предупредил жителей о нарастании активности опасного вируса В ведомстве рекомендуют пройти вакцинацию Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

Главный государственный санитарный врач по Пермскому краю Виталий Костарев обратился к жителям региона. Он напомнил жителям региона об опасности гриппа, передает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

По его словам, сейчас нарастает активность вирусов гриппа. В предстоящем эпидсезоне особую роль сыграет A(H1N1)pdm2009, говорит Костарев. Он добавил, что именно этот вирус показал свой значительный пандемический потенциал во время «свиного гриппа» в 2009 году . Этот вирус представляет значительную угрозу для здоровья людей.





Костарев отметил, что в случае осложнений пострадать могут центральная нервная система, дыхательная и сердечно-сосудистая. В ведомстве напомнили, что предотвратить заболевание можно с помощью вакцинации.





Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, вакцинация предотвращает заболевание гриппом у 80-90% людей, а также снижает смертность от гриппа на 41%

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.