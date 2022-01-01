Елена Синица В пермском Политехе выбрали декана факультета химических технологий Тайное голосование состоялось 24 ноября Поделиться Твитнуть

фото: пресс-служба ПНИПУ

В пермском Политехе (ПНИПУ) выбрали декана факультета химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий. Тайное голосование состоялось в четверг, 24 ноября. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Путем тайного голосования был избран Владимир Коротаев. Ранее он также занимал пост декана факультета химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий. Коротаев является доктором технических наук, профессором.





Ранее «Новый компаньон» сообщал, что доцент Пермского медицинского университета Вячеслав Шевчук пожертвовал полмиллиона рублей на снаряжение для бойцов СВО.

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