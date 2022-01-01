Елена Синица Комиссия по контролю за доходами проводит проверку в отношении депутата краевого парламента Причина — крупный долг перед третьими лицами Поделиться Твитнуть

фото: личная страница Ильи Лисняка во "Вконтакте"

Комиссия регионального Заксобрания, занимающаяся контролем за достоверностью сведений о доходах, расходах, имуществе, начала проверку в отношении депутата Ильи Лисняка. Он является депутатом от партии «Справедливая Россия — За правду».

Как уточняет телеграм-канал «СоленыУши», причиной для проверки послужили сообщения СМИ, в которых говорилось о крупном долге Лисняка перед третьими лицами. Депутат не упомянул его наличие в ежегодной декларации.





Изданию «Коммерсант-Прикамье» источник в парламенте подтвердил факт проверки. Сам Илья Лисняк сообщил изданию, что относится к проверке положительно. По его словам, ему « в отличие от высокопоставленных обитателей незадекларированных особняков скрывать нечего».





«Это не первые вялые попытки антигосударственных занимателей важных кресел чем-нибудь нас очернить, отношусь к ним иронически», — добавил Лисняк.

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