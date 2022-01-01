Елена Синица В Орджоникидзевском районе Перми на рейс выйдет новый маршрут Он будет проезжать по направлению «Улица Мильчакова — Кислотные Дачи» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает горадминистрация, в Орджоникидзевском районе Перми с 1 декабря изменится работа общественного транспорта.

Так, на рейс должен выйти новый маршрут — 77К. Он будет проезжать по направлению «Улица Мильчакова — Кислотные Дачи». Поясняется, что этот автобус будет ходить чаще, чем автобусы маршрута №78, а также работать по выходным.





Помимо этого, на маршруте №48 должны увеличить количество отправлений.





Ранее «Новый компаньон» сообщал , что прокуратура Гайнского района проверила, как исполняется законодательство по противодействии коррупции в администрации муниципального округа. Итогом стало увольнение двух чиновников и привлечение к дисциплинарной ответственности ещё 14.

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