Елена Синица В выходные в Пермском крае ожидается похолодание В ночь на субботу может похолодать до −22° Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В предстоящие выходные, 26 и 27 ноября, в Пермском крае ожидается холодная погода. Об этом сообщает «Рифей».

Так, в ночь на субботу температура воздуха будет составлять −17…−22°, а днем −10…−15°. Ветер будет юго-восточный 3-8 м/с. В Перми в этот день столбики термометра опустятся до −9…−11°.





В воскресенье в регионе температура воздуха ночью ожидается в районе −12…−17°, днём прогнозируется −9…−14°. В Перми днем будет днём −10…−12°, говорят синоптики.

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