Максим Артамонов
Место старого зоопарка в Перми займёт архиерейское подворье
О планах рассказал глава города Алексей Дёмкин
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В Перми на месте действующего зоопарка на ул. Монастырской появится архиерейское подворье. Об этом во время прямого эфира 24 ноября заявил глава Перми Алексей Дёмкин.
«На месте уже практически бывшего зоопарка в центре Перми на ул. Монастырской должно появиться архиерейское подворье, это благоустроенная территория», — сказал Дёмкин.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, что животных из зоопарка на ул. Монастырской перевезут на новое место в Индустриальном районе в следующем году. О причинах переноса сроков рассказал глава Перми Алексей Дёмкин.
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