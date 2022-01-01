Максим Артамонов Место старого зоопарка в Перми займёт архиерейское подворье О планах рассказал глава города Алексей Дёмкин Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми на месте действующего зоопарка на ул. Монастырской появится архиерейское подворье. Об этом во время прямого эфира 24 ноября заявил глава Перми Алексей Дёмкин.

«На месте уже практически бывшего зоопарка в центре Перми на ул. Монастырской должно появиться архиерейское подворье, это благоустроенная территория», — сказал Дёмкин.

Константин Долгановский





Ранее «Новый компаньон» сообщал , что животных из зоопарка на ул. Монастырской перевезут на новое место в Индустриальном районе в следующем году. О причинах переноса сроков рассказал глава Перми Алексей Дёмкин.

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