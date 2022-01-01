Елена Синица Пермь из-за снегопада стоит в 10-балльных пробках Задержки автобусов составляют 15 минут Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным сервиса «Яндекс.Карты», в Перми фиксируются пробки в 10 баллов. Особо затруднено движение в центре Перми, на ул. Стахановской, ул. Чкалова, шоссе Космонавтов и ул. Героев Хасана.

На затруднённость движения обращают в Гортрансе. В ведомстве отмечают, что сейчас в среднем задержки автобусов составляют 15 минут.

фото: яндекс карты

















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