Елена Синица В Пермском крае с 2023 года увеличится стоимость патентов для иностранцев Увеличение составит 600 рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 24 ноября, состоялось пленарное заседание Законодательного собрания. На нём депутаты поддержали законопроект о повышении стоимости патента для иностранцев, которые работают на территории региона.

Согласно изменениям, с 2023 года стоимость патента достигнет 4,7 тыс. руб. (до принятия закона — 4,1 тыс. руб.). По данным краевого правительства, такое увеличение пополнит региональную казну на 103 млн руб. Также глава краевого минэка Эдуард Соснин добавил, что налоговые поступления от трудовых мигрантов за 10 месяцев 2022 года составили 403,9 млн руб., что на 51,6% больше поступлений за аналогичный период прошлого года.





При этом он отметил, что, несмотря на увеличение стоимости, патенты для иностранцев в регионе остаются одними из самых дешёвых в Приволжском федеральном округе.





В рамках обсуждения законопроекта депутат Николай Благов предложил дифференцировать стоимость патента в зависимости от сферы деятельности. По его мнению, есть сферы, где без мигрантов не обойтись — например, сельское хозяйство или строительство. Однако в некоторых нишах мигранты уже «не просто конкуренты, а обгоняют местных жителей», считает он. Представители краевого правительства не прокомментировали предложение Благова.

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