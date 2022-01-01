Елена Синица Больше половины пермяков имеют подработку Главная причина — нехватка заработка на основной работе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным портала «Зарплата.ру», порядка 57% жителей Перми имеют подработку. При этом подрабатывающих оказалось больше среди женщин — 68%.

В целом же, чаще всего пермяки в качестве дополнительной работы выбирают деятельность в следующих сферах: образование и языки (18%), услуги (14%), продажи (10%). Интересно, что чаще других имеют подработку представители сфер образования (12%), промышленности (11%), продаж (10%). Меньше всего подрабатывающих среди юристов (1%) и энергетиков (1%).\

Порядка 38% подрабатывают из-за того, что недостаточно зарабатывают на основной работе. Еще 29% так откладывают средства. Примерно 17% опрошенных дополнительный заработок нужен для того, чтобы погасить кредиты, а 10% таким образом копят на исполнение мечты.





По 3% респондентов сказали, что решили подзаработать на подарки к Новому году и помочь родственникам.

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