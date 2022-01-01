Пермяки смогут забронировать жилье в новом сервисе Доступно более 14 тыс. отелей и гостиниц в России и Турции Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Компания МТС запустила сервис бронирования отелей по России на платформе travel.mts.ru. Планируется, что эта площадка поможет пермским туристам в организации самостоятельных путешествий — от покупки билетов на транспорт до организации экскурсий и развлечений, сообщила в своём telegram-канале директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Сейчас на платформе travel.mts.ru туристам доступно бронирование 14 тыс. отелей и гостиниц в России и Турции. При этом ассортимент гостиниц будет расширяться — до конца года появятся отели в странах СНГ, а затем и в других странах дальнего зарубежья. Оплатить бронирование в рублях можно картой российского банка любой платёжной системы.

В Перми и других городах края с помощью сервиса можно забронировать более 100 отелей.

«Экосистема МТС расширяется за счёт новых цифровых сервисов, предоставляя нашим пользователям больше возможностей. Сервис МТС Travel поможет пермским туристам в организации путешествий, а региону — в развитии туристического потенциала. Помимо того, что на нашем сервисе можно в несколько кликов подобрать себе отдых и запланировать отпуск в родной республике или других регионах страны, скоро там станут доступны не только бронирование гостиниц, но и покупка билетов на экскурсии, концерты, аренда авто, покупка билетов на транспорт», — отметила Оксана Кайгородова.

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