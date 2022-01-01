Елена Синица Краевой парламент разрешил губернатору Пермского края занимать пост более двух сроков подряд Поправки в региональный Устав приняты в третьем чтении Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 24 ноября, депутаты краевого парламента утвердили в третьем, окончательном чтении, поправки в региональный Устав.

Теперь, согласно поправкам, руководителя администрации губернатора Пермского края приравняли по статусу к замгубернатора региона.





Поясняется, что в случае болезни, отпуска или служебной командировки губернатора исполнять его обязанности будет руководитель администрации Пермского края. Согласно пояснительной записке, это необходимо для урегулирования вопроса о временном исполнении обязанностей губернатора.





При этом руководитель администрации не сможет предлагать изменения в Устав Пермского края, а также распускать краевой парламент. В остальном же он будет обладать теми же полномочиями, что и губернатор.





Кроме этого, губернатор Пермского края получил неограниченный срок полномочий.





«Исключается положение Устава, устанавливающее запрет для замещения должности губернатора Пермского края более двух сроков подряд», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.





Отмечается, что федеральным законом № 414 такой запрет не установлен. Срок полномочий губернатора — пять лет.

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