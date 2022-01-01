Елена Синица Порядка 81% пермяков поддерживают предложение сделать 31 декабря выходным днём Против только 11% жителей города Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

Большинство пермяков поддерживает инициативу Госдумы об объявлении 31 декабря выходным. Об этом сообщается в исследовании портала по поиску работы SuperJob.

По данным исследования, 81% респондентов из Перми поддерживает инициативу Госдумы сделать 31 декабря выходным днём. Лишь 11% горожан высказались против. Если сравнивать с прошлогодними показателями, то количество пермяков, которые хотят сделать предновогодний день нерабочим, стало больше на 4%.





В целом по стране 83% россиян хотели бы, чтобы последний день года навсегда стал выходным. Против выступают 6% опрошенных, так как считают новогодние каникулы слишком длинными.





Сторонников введения ещё одного нерабочего дня больше среди женщин, чем среди мужчин (89% против 78%). Интересно, что больше всего хотят продлить каникулы в Волгограде и Краснодаре (по 91%), в Казани (90%), Челябинске и Самаре (по 89%).

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