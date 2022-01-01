Елена Синица
Краевой бюджет на 2023-2025 годы утвердили во втором чтении
Решение принято на пленарном заседании Заксобрания
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Сегодня, 24 ноября, состоялось пленарное заседание краевого парламента. На нём депутаты утвердили региональный бюджет на 2023-2025 годы.
Ранее рабочая группа доработала проект бюджета. Депутаты совместно с представителями регионального правительства рассмотрели более 40 поправок.
Большинство из них было внесено губернатором Дмитрием Махониным. В результате были уточнены объёмы доходов региональной казны, увеличен резервный фонд, перераспределена часть расходов, также учтены редакционные замечания.
Таким образом, в следующем году доходы краевой казны составят 206,4 млрд руб., расходы — 233,4 млрд руб., дефицит — 27 млрд руб.
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