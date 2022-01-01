Елена Синица Краевой бюджет на 2023-2025 годы утвердили во втором чтении Решение принято на пленарном заседании Заксобрания Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 24 ноября, состоялось пленарное заседание краевого парламента. На нём депутаты утвердили региональный бюджет на 2023-2025 годы.

Ранее рабочая группа доработала проект бюджета. Депутаты совместно с представителями регионального правительства рассмотрели более 40 поправок.





Большинство из них было внесено губернатором Дмитрием Махониным. В результате были уточнены объёмы доходов региональной казны, увеличен резервный фонд, перераспределена часть расходов, также учтены редакционные замечания.





Таким образом, в следующем году доходы краевой казны составят 206,4 млрд руб., расходы — 233,4 млрд руб., дефицит — 27 млрд руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.