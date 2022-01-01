Елена Синица Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий поддержал СВО на Украине Об этом он заявил на заседании краевого парламента Поделиться Твитнуть

Мефодий

Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий поддержал проведение специальной военной операции на Украине. Об этом он заявил на заседании краевого парламента 24 ноября.

«Сегодня жизнь предложила нам очень сложный, ответственный выбор: встать на защиту тех ценностей, которыми мы пронизаны с детства, с истории нашего государства. Нам предложили нечто другое, совершенно неприемлемое с точки зрения не только нравственности и совести, но и с точки зрения самых элементарных человеческих отношений. Мы должны понимать, что это борьба с дьяволом, как сказал президент и руководитель нашего государства», — сказал он.





Отметим, что также сегодня на заседании Митрополиту Пермскому и Кунгурскому Мефодию присвоили звание почётного гражданина Пермского края. Его наградили за особо выдающиеся заслуги в сохранении духовно-нравственных ценностей, активную просветительскую и благотворительную деятельность.

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