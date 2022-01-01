Максим Артамонов С 26 по 28 ноября в Перми будет закрыто движение по участку ул. Барамзиной Перекрытие связано со строительством автодороги Поделиться Твитнуть

Минтранс Пермского края

С 00:00 26 ноября до 06:00 28 ноября в Перми будет прекращено движение всех видов транспорта по ул. Барамзиной — на участке от ул. Зои Космодемьянской до ул. Папанинцев. Об этом сообщили в краевом минтрансе.

Объезд закрытого участка будет организован по улицам Космодемьянской, Каменского и Папанинцев.

Как пояснили в КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края, перекрытие связано с выполнением работ по строительству автомобильной дороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара», участок от ул. Вишерской до примыкания к ул. Папанинцев.

Автомобилистов просят заранее спланировать маршрут.

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