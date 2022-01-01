Елена Синица В Пермском крае в четыре раза возросло количество долларовых миллионеров Так показатель вырос за два ковидных года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае по итогам прошлого года 1 083 жителя получили доход свыше 60,5 млн руб., что равняется 1 млн долларов США. Об этом сообщает РБК-Пермь со ссылкой на краевое УФНС.

Интересно, что в сравнении с 2020 годом число долларовых миллионеров выросло на 46% или на 342 человека. В то же время, если сравнить со статистикой 2019 года, то рост показателя составил 294% (+808 человек).





Больше всего долларовых миллионеров живёт в Перми (74%). Также они есть и в Соликамске, Березниках, Красновишерске, Чердыни, Александровске, Кизеле (на эти города приходится еще 10%). В то же время еще 7% проживают в Чайковском, Чернушке, Осе, Барде, Куеде и селе Елово.





Экономист Дмитрий Клещёв отмечает, что рост числа долларовых миллионеров в регионе связан с укреплением рубля и ростом промышленного производства. По его мнению, есть хороший потенциал для увеличения числа долларовых миллионеров. Однако, если рубль ослабнет в следующем году, то и количество миллионеров станет меньше.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.