Елена Синица
Пермяка осудят за похищение и избиение беременной женщины
Также он угрожал потерпевшей ножом
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Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, в Перми осудят 36-летнего жителя за похищение и избиение беременной женщины.
По данным следствия, он встретил возле поликлиники свою бывшую сожительницу, которая на тот момент была беременна. Чтобы выяснить личные отношения, он решил ее похитить. Мужчина усадил женщину в такси и увёз в свою квартиру.
Там он удерживал её в течение нескольких часов, избивал ее руками и различными предметами, а также угрожал ножом. Таким образом мужчина требовал, чтобы женщина к нему вернулась.
Когда мужчина отвлёкся, женщина смогла написать сообщение своей родственнице, та обратилась в полицию. В какой-то момент мужчина, вооружившись ножом, покинул квартиру вместе с потерпевшей, чтобы приобрести алкоголь.
Увидев на улице полицейских, пострадавшая обратилась за помощью к ним. Обвиняемый успел скрыться в этот момент, но был задержан в тот же день. До момента задержания он успел украсть 12 тыс. руб., используя мобильный телефон жертвы.
Сейчас мужчина обвиняется в похищении беременной женщины с угрозой применения насилия, а также в краже с банковского счета.
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