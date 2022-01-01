Елена Синица Пермяка осудят за похищение и избиение беременной женщины Также он угрожал потерпевшей ножом Поделиться Твитнуть

фото: PxHere

Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, в Перми осудят 36-летнего жителя за похищение и избиение беременной женщины.

По данным следствия, он встретил возле поликлиники свою бывшую сожительницу, которая на тот момент была беременна. Чтобы выяснить личные отношения, он решил ее похитить. Мужчина усадил женщину в такси и увёз в свою квартиру.





Там он удерживал её в течение нескольких часов, избивал ее руками и различными предметами, а также угрожал ножом. Таким образом мужчина требовал, чтобы женщина к нему вернулась.

Когда мужчина отвлёкся, женщина смогла написать сообщение своей родственнице, та обратилась в полицию. В какой-то момент мужчина, вооружившись ножом, покинул квартиру вместе с потерпевшей, чтобы приобрести алкоголь.





Увидев на улице полицейских, пострадавшая обратилась за помощью к ним. Обвиняемый успел скрыться в этот момент, но был задержан в тот же день. До момента задержания он успел украсть 12 тыс. руб., используя мобильный телефон жертвы.





Сейчас мужчина обвиняется в похищении беременной женщины с угрозой применения насилия, а также в краже с банковского счета.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.