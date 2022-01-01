Елена Синица У Мотовилихинского пруда украли чугунные ограждения и металлические столбы Они были установлены, чтобы в зону отдыха не заезжали машины Поделиться Твитнуть

Фото: Сергей Сюзев

В Перми неизвестные украли чугунные ограждения и металлические столбы, находящиеся возле Мотовилихинского пруда. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на активиста Сергея Сюзева.

По его словам, ограждения и столбы были установлены для того, чтобы в зону отдыха не заезжали машины. Он добавил, что около месяца назад были украдены столбы, а сейчас пропали и ограждения.





По его мнению, злоумышленники воспользовались наступившими морозами, так как в такую погоду чугун легче ломается, а также нет свидетелей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Перми неизвестные похитили чугунные ограждения на Северной дамбе — были украдены три решётки со стороны Егошихинского кладбища.

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