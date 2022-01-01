Елена Синица В Пермском крае в ноябре вновь подорожал бензин Например, на «Лукойле» литр 95-го подорожал до 51,69 руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в ноябре подрожал бензин. Об этом сообщает ВЕТТА.

Например, на АЗС «Нефтехимпром» стоимость литра 95-го выросла с 50,29 до 50,59 руб. Цена 92-го — с 46,23 до 46,53 руб.





В то же время, на «ЛУКОЙЛе» литр 95-го подорожал до 51,69 руб. (ранее было 51,39 руб.), а 92-го — до 47,55 руб. На АЗС с персоналом стоимость 95-го бензина сейчас составляет 52,51 руб. (было 52,21), а АИ-92 подорожал до 48,50 руб. (47,75 руб.).

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