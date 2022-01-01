Андрей Стрельцов Американский баскетболист Кевин Херви отказался ехать в Пермь При этом он уже подписал контракт с «Пармой» Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Американский тяжёлый форвард Кевин Херви, который в ноябре подписал контракт с пермским баскетбольным клубом, заявил об отказе приехать в Пермь. Об этом сообщает агентство sports.ru.

Соглашение было рассчитано до конца нынешнего сезона. При этом все необходимые документы были оформлены, и игрок должен был прибыть на Урал в начале ноября.





Теперь Херви ждут санкции. Он не сможет выступать за другой клуб, пока не расторгнет соглашение с «Пармой». Отметим, что баскетболист уже выступал в Лиге ВТБ за «Локомотив-Кубань» в сезоне 2020/21.

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