Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Онлайн-кинотеатр Premier показал тизеры сериала «Территория» Продолжение мистического хоррора на пермском материале выйдет на онлайн-экраны зимой Поделиться Твитнуть

фото: стоп-кадр из сериала территория-2

Премьера второго сезона сериала «Территория» состоится зимой в онлайн-кинотеатре Premier, а позже на телеканале ТНТ. Об этом сообщает Центр развития кинопроизводства (Пермь).

Новый сезон получил новый слоган — «Между мирами». Авторы рассказывают, что в продолжении истории её героям предстоит столкнуться со страхом смерти, а зрителям — поверить в существование параллельного мира. Два мира во втором сезоне имеют разные художественные решения: в мире духов — вечная серая осень, а в мире живых — зима.





Сериал «Территория» создан в жанре фольк-хоррора. Его производством занимается Good Story Media. В рамках создания проекта компания впервые на российском телевидении использовала коми-пермяцкую мифологию, легенды и поверья Урала. Генеральный продюсер проекта — Антон Щукин, креативный продюсер — Тимофей Шарипов, режиссёр второго сезона — Динар Гарипов, автор сценария второго сезона — Ирина Накарякова.





Тимофей Шарипов, креативный продюсер сериала «Территория»:





— Культура коми-пермяков крепко легла в основу нашей «Территории», и, как выяснилось, она не до конца изучена. Мы пытаемся разложить мифологию на понятную нам логику и временные промежутки, но у этих людей всё очень относительно и строится не на утверждениях, а на ощущениях. В первом сезоне главным героям — современным молодым людям — пришлось поверить в существование икотки, духов и колдунов, но финал истории оставил много вопросов. Второй сезон, состоящий из шести серий, продолжит путешествие по мистической территории, живущей по своим древним законам, добавит как реальных, так и мистических персонажей, а главным героям придётся не только противостоять духам, но и разобраться в своих слабостях и страхах.





Ирина Накарякова, автор сценария:





— Я бы сказала, что второй сезон «Территории» — это сериал про пограничные миры, пограничных людей, пограничные места и пограничное время, где главные герои преодолевают, каждый по-своему, страх смерти. Всё это подаётся как сгущённая реальность, упакованная в яркую жанровую обертку. Первый сезон открыл для зрителей самобытный мир пермяков и заставил поверить в икотку. Это мне дало опору, чтобы двинуть сюжет дальше и даже не столько продолжить его, сколько перезапустить. Одной из задач стало населить мир новыми героями, разработать новые сложные характеры и в то же время — углубить отношения между теми героями, которых зритель уже полюбил.





К своим ролям в новом сезоне вернулись Глеб Калюжный, Андрей Мерзликин, Алексей Розин, Ася Чистякова, актриса Коми-Пермяцкого драматического театра Ксения Отинова, Клава Коршунова, Ела Санько, Евгений Мундум, Сергей Колесов и другие. К основному касту во втором сезоне также присоединились Ирина Ермолова и Алексей Серебряков.

Все сьёмки прошли в Прикамье в течение четырёх месяцев с сентября по конец декабря прошлого года.





Андрей Мерзликин, актёр:





— Урал не просто так называют местом силы. Земная энергия бьёт тут ключом, в своё время здесь были самые высокие горы. Первый сезон у нас прошёл на волне единодушия. Пройдя большое количество испытаний, мы объединились, и вернуться сюда было для каждого из нас большой радостью.

Точная дата выхода второго сезона сериала «Территория» будет анонсирована позднее, но уже известно, что второй сезон не станет последним. Уже ведётся работа по написанию сценария третьего сезона.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.