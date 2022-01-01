Елена Синица
В Перми спасли вышедшего на неокрепший лёд мужчину
Происшествие случилось на Каме
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Днём 23 ноября в Перми специалисты МЧС спасли мужчину, который вышел на неокрепший лёд на поверхности Камы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
К месту происшествия выезжали семь человек личного состава и две единицы техники. В ведомстве напомнили, что безопасным для человека считается лёд толщиною не менее 7 см, для группы лиц — 15 см.
Прочность льда можно определить визуально: лёд голубого цвета — прочный, белого — прочность его в два раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком — лёд ненадёжен, пояснили в МЧС.
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