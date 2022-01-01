Елена Синица
Краевое МЧС предупредило о сильном снеге 24 ноября
Также ожидаются гололёдно-изморозевые отложения
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По данным Пермского ЦГМС, 24 ноября ожидаются сильный снег и гололёдно-изморозевые отложения. Об этом сообщает краевое МЧС.
В ведомстве добавили, что из-за этого могут возникнуть обрывы линий электропередачи, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение числа ДТП.
В МЧС рекомендуют не находиться рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередачи и стараться не парковать транспорт рядом с ними.
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