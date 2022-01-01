Краевое МЧС предупредило о сильном снеге 24 ноября

По данным Пермского ЦГМС, 24 ноября ожидаются сильный снег и гололёдно-изморозевые отложения. Об этом сообщает краевое МЧС.

В ведомстве добавили, что из-за этого могут возникнуть обрывы линий электропередачи, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение числа ДТП.





В МЧС рекомендуют не находиться рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередачи и стараться не парковать транспорт рядом с ними.











