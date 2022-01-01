Елена Синица Лжепострадавший по делу о стрельбе в ПГНИУ вернул часть полученных денег Он вернул 300 тыс. руб. из полученных 500 тыс. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Лжепострадавший по делу о стрельбе в ПГНИУ частично вернул средства, которые получил в качестве компенсации. Об этом сообщает «АиФ-Прикамье» из зала заседания суда.

Так, он вернул 100 тыс. руб., полученных в качестве матпомощи, региональному минсоцу. Кроме этого, 200 тыс. руб. он вернул в федеральный бюджет. В целом же Калинин получил выплату в размере 500 тыс. руб.





Ранее сообщалось, что показания одного из признанных потерпевшими по уголовному делу о стрельбе в ПГНИУ студента Александра Калинина оказались ложными.





«Я не был в университете и не являюсь свидетелем событий, — цитировал слова студента ТАСС. — Я узнал через СМИ, что произошло нападение на университет. Вечером того же дня я обратился в травмпункт и сказал, что повредил ногу. Я сказал, что травму получил при прыжке из окна восьмого корпуса во время нападения».





Он добавил, что следователю во время допроса сообщил ту же ложную информацию, что и врачу в травмпункте, после чего был признан потерпевшим и получил денежные выплаты. Какую сумму выплатили студенту, не сообщается.





Известно, что Калинин написал чистосердечное признание, в отношении него возбуждено уголовное дело о даче ложных показаний. За него предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет с дополнительным штрафом до 80 тыс. руб.





Напомним, суд по делу о массовом расстреле в госуниверситете начался в Перми 5 сентября. На скамье подсудимых — бывший студент юрфака Тимур Бекмансуров. Он обвиняется в совершении шести преступлений, в том числе убийствах, покушении на убийства, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, умышленном повреждении чужого имущества. Бекмансуров полностью признаёт свою вину.

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