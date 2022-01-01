Максим Артамонов В Пермском крае по решению суда управляющую компанию «Мой город» лишили лицензии Под её управлением было 18 домов Поделиться Твитнуть

Фото с сайта newsline25.ru

Арбитражный суд удовлетворил требования инспекции государственного жилищного надзора (ИГЖН) Пермского края и аннулировал лицензию ООО УК «Мой город». Об этом сообщается на сайте инспекции.

Как пояснили в ведомстве, компания задолжала поставщику тепловой энергии — АО «Интер РАО-Электрогенерация» — более 5 млн руб. В связи с этим УК признали банкротом. Это послужило основанием для исключения сведений обо всех находящихся в её управлении многоквартирных домах.

ООО УК «Мой город» управляло 18 многоквартирными домами в Добрянке, сведения о которых были исключены из реестра лицензий из-за отказа собственников от её услуг.

Напомним, в начале октября также была лишена лицензии другая управляющая компания — ООО «Управление «ЖилСервис» из Александровска. Компанию признали банкротом из-за долгов по уплате обязательных платежей в размере более 74 млн руб. перед налоговой.

Под управлением этой УК находился 91 многоквартирный дом в Александровске. Однако сведения о них были исключены из реестра лицензий по причине отказа собственников от её услуг и принятия решений о выборе иных УК.

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