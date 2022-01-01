Елена Синица В Александровске управляющую компанию лишили лицензии Причина — недобросовестная работа Поделиться Твитнуть

В Александровске Пермского края управляющую компанию лишили лицензии из-за недобросовестной работы. Об этом сообщает пресс-служба Инспекции государственного жилищного надзора (ИГЖН).

Компания ООО «Управление «ЖилСервис» была признана банкротом из-за долгов по уплате обязательных платежей в размере более 74 млн руб. перед налоговой.





Кроме этого, уточняется, что под управлением компании находился 91 многоквартирный дом в Александровске. Однако сведения о них были исключены из реестра лицензий по причине отказа собственников от её услуг и принятия решений о выборе иных УК.





В результате Арбитражный суд региона удовлетворил требования инспекции по лишению лицензии ООО «Управление «ЖилСервис».

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