Елена Синица
В Пермском крае выявлено 135 новых случаев заражения коронавирусом
Скончались двое
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По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 135 новых случаев заражения коронавирусом. В числе инфицированных 52 жителя в возрасте 60 лет и старше.
Наибольшее число заражённых, помимо Перми, выявлено в Нытвенском и Суксунском округах.
За эти же сутки в медучреждения региона пришлось госпитализировать 29 жителей. Выздоровели еще 114 человек, скончались двое.
С начала пандемии в Пермском крае официально подтверждено 447 489 случаев заражения коронавирусом.
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