Елена Синица В Пермском крае выявлено 135 новых случаев заражения коронавирусом Скончались двое Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 135 новых случаев заражения коронавирусом. В числе инфицированных 52 жителя в возрасте 60 лет и старше.

Наибольшее число заражённых, помимо Перми, выявлено в Нытвенском и Суксунском округах.





За эти же сутки в медучреждения региона пришлось госпитализировать 29 жителей. Выздоровели еще 114 человек, скончались двое.





С начала пандемии в Пермском крае официально подтверждено 447 489 случаев заражения коронавирусом.

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