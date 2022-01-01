Елена Синица
Профильный комитет Заксобрания одобрил принятие бюджета на 2023-2025 годы
В четверг, 24 ноября, проект закона рассмотрят во втором чтении
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Сегодня, 23 ноября, профильный комитет Законодательного собрания одобрил принятие проекта регионального бюджета на 2023-2025 годы во втором чтении.
Ранее рабочая группа доработала проект бюджета региона на 2023-2025 годы. Депутаты совместно с представителями регионального правительства рассмотрели более 40 поправок.
Большинство из них было внесено губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. В результате были уточнены объёмы доходов региональной казны, увеличен резервный фонд, перераспределена часть расходов, также учтены редакционные замечания.
Таким образом, в следующем году доходы краевой казны составят 206,4 млрд руб., расходы — 233,4 млрд руб., дефицит — 27 млрд руб.
В четверг, 24 ноября, депутаты краевого парламента рассмотрят вопрос утверждения бюджета на предстоящую трёхлетку.
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