Елена Синица Профильный комитет Заксобрания одобрил принятие бюджета на 2023-2025 годы В четверг, 24 ноября, проект закона рассмотрят во втором чтении Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 23 ноября, профильный комитет Законодательного собрания одобрил принятие проекта регионального бюджета на 2023-2025 годы во втором чтении.

Ранее рабочая группа доработала проект бюджета региона на 2023-2025 годы. Депутаты совместно с представителями регионального правительства рассмотрели более 40 поправок.





Большинство из них было внесено губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. В результате были уточнены объёмы доходов региональной казны, увеличен резервный фонд, перераспределена часть расходов, также учтены редакционные замечания.





Таким образом, в следующем году доходы краевой казны составят 206,4 млрд руб., расходы — 233,4 млрд руб., дефицит — 27 млрд руб.





В четверг, 24 ноября, депутаты краевого парламента рассмотрят вопрос утверждения бюджета на предстоящую трёхлетку.

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