Елена Синица В Орджоникидзевском районе без холодной воды останутся десятки домов Отключение запланировано на 24 ноября Поделиться Твитнуть

В Орджоникидзевском районе Перми без холодной воды останутся десятки домов. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на «Новогор-Прикамье».

Причина — ремонтно-восстановительные работы на ул. Фрунзе. Так, 24 ноября с 09:00 до 15:00 будет проводиться отключение участка водопровода диаметром 30 см для устранения повреждения по ул. Фрунзе, 23.





Из-за этого холодной воды не будет по ул. Фрунзе, 19-68, в пер. Серго, 8-23, по ул. Верхневолжской, 32, 34, 33, 35а, ул. Верхоянской 39, в Каргопольском пер. 18-25, по ул. Кубанской, 6-15 и ул. Рубцовской, 6-23.





С полным списком домов можно ознакомиться здесь

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