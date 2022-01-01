Елена Синица За сутки в Пермском крае произошло 11 пожаров Есть погибшие Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошедшие сутки, 22 ноября, в Пермском крае произошло 11 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС.

Так, три пожара на территории Перми, два пожара на территории Краснокамского городского округа, по одному пожару на территориях Кизеловского, Чернушинского, Соликамского городских округов, Александровского, Юсьвинского, Кудымкарского муниципальных округов.





« Травмированных нет, но, к сожалению, имеются погибшие», — добавили в ведомстве.





Основной причиной возникновения пожаров стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.





За аналогичный период прошлого года (22 ноября 2021 года) произошло 10 пожаров.

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