«Уралкалий» проводит конкурс «Эффективное применение калийных удобрений в сельском хозяйстве» Поделиться Твитнуть

«Уралкалий» (Компания), один из крупнейших мировых производителей калия, объявляет о проведении конкурса научно-исследовательских работ по совершенствованию подходов и повышению уровня эффективности применения калийных удобрений в сельском хозяйстве. Конкурс проводится в партнёрстве с Министерством сельского хозяйства РФ.

В мероприятии могут принимать участие высшие учебные заведения и научные учреждения Российской Федерации, располагающие материально-технической и научной базой для подобных исследований.

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

— Компания, как отраслевой лидер, считает важным поддерживать научные исследования, ориентированные на популяризацию использования калийных удобрений в России. Мы приветствуем участников конкурса и готовы содействовать продвижению лучших из предложенных решений.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 декабря 2022 года. Награждение победителей планируется провести в рамках XXV Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень-2023». Три лучшие работы будут отмечены денежными призами.

Более подробную информацию об условиях проведения мероприятия можно получить по ссылке.

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