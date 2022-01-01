Елена Синица Центробанк предупредил пермяков о новой схеме мошенничества Злоумышленники сообщают об утечке персональных данных из банков Поделиться Твитнуть

Телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана. Об этом сообщает пермское отделение Уральского ГУ Банка России.

Злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают, что занимаются расследованием дела об утечке персональных данных из банков.





Мошенники предлагают человеку сверить его банковские данные с базой утечек, чтобы привлечь собеседника в качестве потерпевшего. Злоумышленники просят назвать данные его карты, в том числе трехзначный код на её оборотной стороне. Для того чтобы данные его карты, в том числе трехзначный код на её оборотной стороне.





В ведомстве напомнили, что ни работники банков, ни сотрудники правоохранительных органов никогда не запрашивают данные банковской карты — ее номер, трехзначный код с оборотной стороны, смс-код.

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