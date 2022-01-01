Елена Синица В Прикамье средний срок автокредита вырос до пяти лет Изменение показателя за год составило 13,4% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае средний срок автокредита, по данным на октябрь 2022 года, составил пять лет. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Это на 13,4% больше, чем в октябре 2021 года. Тогда средний срок автокредита составлял 4,41 года. С таким показателем Пермский край входит в ТОП-30 регионов-лидеров по динамике среднего срока, занимая 21-ое место.





В целом по стране, в октябре средний срок автокредита также составил пять лет, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,0% (в октябре 2021 года — 4,62 года). При этом данный показатель растет 11 месяцев подряд.





«Увеличение срока кредитования в данном сегменте обусловлено стремлением как банков, так и самих граждан к сокращению долговой нагрузки путем снижения ежемесячного платежа по автокредитам. Иными словами, чем больше срок автокредита, тем меньше заемщик платит по нему каждый месяц», — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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