Елена Синица
В Перми на улице Космонавта Леонова загорелся автосервис
Пострадавших и погибших нет
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В Перми на улице Космонавта Леонова загорелся автосервис. Об этом сообщает ВЕТТА.
Как пояснили в краевом МЧС, сигнал о возгорании поступил около 07:30 утра 23 ноября. К месту происшествия выезжали 46 человек личного состава и 12 единиц техники.
По предварительным данным, огонь охватил 800 кв. метров. Пострадавших и погибших нет.
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