Елена Синица В Перми на улице Космонавта Леонова загорелся автосервис Пострадавших и погибших нет Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Перми на улице Космонавта Леонова загорелся автосервис. Об этом сообщает ВЕТТА.

Как пояснили в краевом МЧС, сигнал о возгорании поступил около 07:30 утра 23 ноября. К месту происшествия выезжали 46 человек личного состава и 12 единиц техники.





По предварительным данным, огонь охватил 800 кв. метров. Пострадавших и погибших нет.

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