Андрей Стрельцов «Молот» уступил в Нефтекамске Пермская ледовая дружина не смогла продлить победную серию в выездной серии игр Поделиться Твитнуть

«Молот» в чемпионате ВХЛ закончил серию гостевых игр поражением. После двух побед в Воронеже и Ростове - на - Дону, пермская команда уступила нефтекамскому «Торосу».

Подопечные Сергея Бердникова уступили 1-4. Единственную шайбу в составе гостей во втором периоде забил Владислав Ушенин.

Следующую поединок «Молот» сыграет в Перми 1 декабря воронежского «Бурана» (0+).

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