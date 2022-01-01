Андрей Стрельцов
«Молот» уступил в Нефтекамске
Пермская ледовая дружина не смогла продлить победную серию в выездной серии игр
Поделиться
Твитнуть
«Молот» в чемпионате ВХЛ закончил серию гостевых игр поражением. После двух побед в Воронеже и Ростове - на - Дону, пермская команда уступила нефтекамскому «Торосу».
Подопечные Сергея Бердникова уступили 1-4. Единственную шайбу в составе гостей во втором периоде забил Владислав Ушенин.
Следующую поединок «Молот» сыграет в Перми 1 декабря воронежского «Бурана» (0+).
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть