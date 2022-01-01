Елена Синица С начала года в Перми произошло 151 ДТП с участием пешеходов Число погибших в таких ДТП увеличилось на 50% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала 2022 года на территории краевого центра произошло 151 дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов на пешеходных переходах. Об этом сообщает ГИБДД по Пермскому краю.

Это на 15 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число погибших в таких ДТП увеличилось на 50 %.





В ведомстве порекомендовали пешеходам переходить дорогу с максимальной осторожностью. Прежде чем выйти на проезжую часть, нужно оценить дорожную обстановку и убедиться в безопасности перехода, добавили в ГИБДД.

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