Елена Синица
С начала года в Перми произошло 151 ДТП с участием пешеходов
Число погибших в таких ДТП увеличилось на 50%
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С начала 2022 года на территории краевого центра произошло 151 дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов на пешеходных переходах. Об этом сообщает ГИБДД по Пермскому краю.
Это на 15 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число погибших в таких ДТП увеличилось на 50 %.
В ведомстве порекомендовали пешеходам переходить дорогу с максимальной осторожностью. Прежде чем выйти на проезжую часть, нужно оценить дорожную обстановку и убедиться в безопасности перехода, добавили в ГИБДД.
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